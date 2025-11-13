首個中非聯合醫學中心在幾內亞成立

中評社北京11月13日電／據新華社報導，首個中非聯合醫學中心協議簽署暨揭牌儀式12日在幾內亞首都科納克里的中幾友好醫院舉行。



當天，中國國家衛生健康委員會副主任、國家疾病預防控制局局長沈洪兵與幾內亞健康和公共衛生部長奧馬爾·迪烏埃·巴共同簽署了《中華人民共和國國家衛生健康委員會與幾內亞共和國健康和公共衛生部關於共建中非聯合醫學中心的協議》。



該協議旨在緊密圍繞幾內亞衛生健康事業發展需求，支持中國北京市相關醫療衛生機構與幾內亞中幾友好醫院共建中非聯合醫學中心（幾內亞），通過技術引進、人才培養、標準構建、質控提升、科研助力、產業發展等方式，將中幾友好醫院建設為西非地區心腦血管疾病精準診療、微創手術（泌尿／胸外／普外／骨科）及人工智能診療聯合醫學中心。



幾內亞總理阿馬杜·烏裡·巴在儀式上向援幾內亞中國醫療隊表示感謝，並表示希望依托中國的專業技術，培養出新一代幾內亞心臟科、神經科及外科醫生，最終實現幾內亞醫療衛生體系的自主可持續發展。



“今天簽署的協議，標誌著我們的合作邁入了全新階段。雙方將以此為契機，依托中非聯合醫學中心，攜手開啟一個精進專業能力、轉移先進技術的新時代。”他說。



自1968年北京首批36名醫療專家抵達幾內亞起，中國援幾內亞醫療工作已有57年的歷史。