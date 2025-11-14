黃清賢答中評：高市態度為兩岸局勢增添風險

南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢接受中評社採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月14日電（記者 陳思遠）第十一屆中華文化論壇期間，針對日本首相高市早苗聲稱“中國大陸若對台動用軍艦或武力可能構成所謂‘存亡危機事態’”的過激言論，南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢在接受中評社記者採訪時指出，在兩岸面臨關鍵節點時，日本的態度讓兩岸局勢面臨更不可測的風險，但中日關係格局及世界發展大勢既定，中國需要作為區域乃至世界的穩定力量，唯有這樣才能夠讓台灣問題不失控。



黃清賢認為，高市早苗的言論“其來有自”。外界普遍認為，高市早苗是安倍晉三的政治傳人，儘管高市在上位後面臨政治現實約束，不能在政治立場上過於激進，但安倍晉三的政治理念仍對其有著深遠影響。



黃清賢表示，國會議員質詢環節，高市早苗不慎流露了內心真實想法，雖隨後進行了表態轉圜，但其核心傾向已清晰顯現。在當前百年未有之大變局下，兩岸關係正處於關鍵節點，日本方面的相關態度與動作，無疑為兩岸局勢增添了更多不可預測的風險因素。



然而，黃清賢認為，目前比較樂觀的是，中美元首峰會後，特朗普對台灣議題表現出迴避態度，更側重經貿領域的博弈。反觀日本方面卻在涉台問題上動作頻頻，其背後深層動因在於高市擔憂特朗普政府若與中方達成某些交易，可能影響日本在台灣海峽的利益格局。在此背景下，高市早苗的不當言論實為日本相關焦慮情緒的體現。



“從高市早苗後續的轉圜來看，我們不必過於擔憂。”黃清賢強調，中日形勢及世界格局是既定的，當前中國更需堅定擔當區域乃至全球的穩定力量，唯有持續發揮穩定作用，才能有效避免台灣問題失控，推動台灣問題逐步向積極樂觀的方向解決，同時也向世界彰顯中國相較於美國、日本，更能肩負起維護區域與全球穩定的責任與能力。