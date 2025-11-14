《台灣文獻匯刊三編》發布　有力反制台獨謬論

發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）由福建師範大學、九州出版社共同主辦的《台灣文獻匯刊三編》發布和出版座談會11月13日在北京台灣會館舉行。



《台灣文獻匯刊三編》共100册，設有“南明鄭氏”“平台治台”“詩文別集”“輿志風俗”“書院科舉”“譜牒家乘”“1874年日本侵台事件檔案”七個專輯，收錄涉台典籍150部、歷史檔案434件，所收錄文獻均據資料原件直接影印，進一步填補了台灣歷史文獻整理與研究領域的若干空白。



海峽兩岸關係協會副會長仇開明在致辭中指出，《台灣文獻匯刊三編》以大量的史料證明了台灣是中國不可分割的一部分，以豐富的文獻證實了台灣文化是中華文化的重要組成部分，以完整的譜牒印證了兩岸同胞同根同源、血脈相連，以詳實的檔案記錄了歷代中國政府對台灣的有效治理。此次出版《三編》，既為我們進行涉台學術研究，客觀、全面地認識台灣社會歷史變遷，打下了堅實可靠的文獻基礎，也為我們理解兩岸關係和台灣問題的歷史經緯，提供了真實而豐富的第一手史料。希望這套文獻史料能夠成為涉台學術界深入研究台灣問題的重要寶庫，成為社會各界瞭解台灣歷史的重要窗口，成為兩岸同胞共同追溯歷史、啟迪未來的重要材料。



全國台灣研究會副會長王衛星表示，《台灣文獻匯刊三編》不僅是一項學術工程、文化工程，更是一項凝聚民族精神、促進祖國統一的基礎工程。我們要以《台灣文獻匯刊三編》的出版為契機，進一步推動兩岸學術機構、文化團體和專家學者之間的交流與合作，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化。



中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周指出，《台灣文獻匯刊三編》的出版，是對“台獨”錯誤言論最有力的回應。該叢書不僅是一項重要的學術工程，更是一項凝聚民族情感、築牢文化認同的基礎工程。期待《台灣文獻匯刊》系列持續發揮連接兩岸同胞心靈、增進中華文化認同的精神紐帶作用。

