王在希答中評：統一或已拉開帷幕

海峽兩岸關係協會原副會長王在希（中評社 海涵攝） 中評社北京11月14日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會原副會長王在希11月12日在第十一屆中華文化論壇上接受中評社記者採訪時指出，從近期涉台動向中，可以感受到統一似乎已經開始拉開帷幕。



王在希告訴記者，2019年1月2號，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上發表的重要講話，對台灣問題進行了全面、系統、完整闡述。“當時我就分析，統一已經由‘將來完成時’變為‘現在進行時’。”



王在希說，最近，大家越來越明顯感覺到，大陸方面採取了一系列對台組合拳，統一似乎已經開始拉開帷幕，他本人也有同樣感受。



王在希列舉了近期的一些涉台動向。比如，國務院台辦近期加強對台宣傳力度，新聞發言人由2個增至4個，發布會頻率也由原來的兩周一次變為一周一次。他分析，此舉旨在讓長期被民進黨當局誤導的台灣年輕一代走出迷霧，讓他們增強對祖國大陸和中華民族的認同感。只要我們把歷史事實講清楚，把道理講清楚，民進黨的謊言會不攻自破。



比如，央視此前播出電視劇《沉默的榮耀》，還有講述康熙年間施琅率兵在澎湖大敗台灣水師、最終實現統一的電影《澎湖海戰》將在明年上映。王在希認為，這並非偶然。這些文藝作品具有現實意義，是為了在實現國家統一之前，讓14億廣大同胞形成一個共識：台灣歷史上就是中國的，曾有很多先烈為了統一付出自己的寶貴生命。他特別談到，《沉默的榮耀》中講述了吳石、朱楓等先烈為了祖國統一犧牲的壯烈故事。今天我們紀念他們，應當要完成他們未竟的事業。“現在我們有這個條件了，應該繼承先烈們的遺志，推進祖國的統一進程”。

