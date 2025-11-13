【
大
中
小
】 【
打 印
】
中方警告日方立即收回涉台挑釁言論
http://www.CRNTT.com
2025-11-13 17:35:33
中評社北京11月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍11月13日在例行記者會上表示，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性。在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，侵犯中國主權，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評編譯：中國為何擔憂高市早苗？
(2025-10-27 01:05:36)
呂小慶語中評：日本沒有能力對華冒進
(2025-10-25 00:32:51)
李世暉：高市早苗調整台灣有事論調機會高
(2025-10-09 00:25:14)
中評專論：日本女版安倍上台 台灣風險上升
(2025-10-07 00:16:03)
文匯報：真誠面對歷史 維護和平未來
(2025-09-19 16:38:44)
石破茂政府在中美博弈中的戰略選擇與涉台政策分析
(2025-09-15 22:23:00)
中國駐福岡總領館舉辦二十四節氣文化活動
(2025-08-12 17:27:16)
抗戰勝利80周年交流會在日舉行
(2025-08-04 12:01:09)
中評深度：日本內政外交變局剖析
(2025-07-29 09:39:37)
第二屆“中日友好與人文交流”論壇在京舉辦
(2025-07-28 11:29:17)