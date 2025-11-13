中方警告日方立即收回涉台挑釁言論

中評社北京11月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍11月13日在例行記者會上表示，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性。在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，侵犯中國主權，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。