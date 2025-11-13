李強將出席上合總理會並訪問贊比亞、南非

中評社北京11月13日電／據新華社報導，外交部發言人13日宣布：



應俄羅斯聯邦總理米舒斯京邀請，國務院總理李強將於11月17日至18日出席在俄羅斯莫斯科舉行的上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十四次會議。



應贊比亞共和國政府邀請，國務院總理李強將於11月19日至20日對贊比亞進行正式訪問。



應南非共和國政府邀請，國務院總理李強將於11月21日至23日出席在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團領導人第二十次峰會。