中國在COP30分享雙碳行動成效與經驗

中評社北京11月13日電／據新華社報導，“中國碳達峰碳中和之路”邊會12日在《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）“中國角”舉行。會議從多角度立體介紹中國推進碳達峰碳中和的成效和經驗，向國際社會表達了中國推動實現“雙碳”目標的堅定決心與務實行動。



本次邊會由中國國家發展和改革委員會國家節能中心和中國循環經濟協會聯合主辦，中外相關機構、社會組織和企業界百餘位代表參加。



中國代表團團長、生態環境部副部長李高指出，氣候變化是國際社會普遍關注的重大全球性挑戰，事關人類未來和各國發展。“十四五”期間，中國積極推進碳達峰碳中和，能源轉型加快，節能降碳穩步推進，森林碳匯能力顯著提升，美麗中國建設邁出重大步伐，為全球氣候治理作出了重要貢獻。



他表示，中國提出將以碳達峰碳中和為牽引，加快建設新型能源體系，積極穩妥推進和實現碳達峰，加快經濟社會發展全面綠色轉型。



中國氣候變化事務特使劉振民強調，要站在構建人類命運共同體的高度，秉持多邊主義，堅持務實合作，推動全球氣候治理行穩致遠。



國家發展改革委環資司司長王善成圍繞國務院新聞辦公室近日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書，分享了中國碳達峰碳中和重大宣示五年以來的進展和成效。



他介紹說，中國加快構建綠色低碳循環發展經濟體系，已培育6400多家綠色工廠和490餘個綠色工業園區，新能源汽車產銷量領跑全球；建成全球最大的可再生能源體系，可再生能源裝機占全部發電裝機比重接近60%，風電、太陽能發電裝機容量提前6年多完成2030年目標；作為最大清潔技術出口國，提供了全球70%的風電設備和80%的光伏組件，推動風光發電成本大幅下降，為全球應對氣候變化和綠色低碳發展做出了積極貢獻。