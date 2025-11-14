劉柏宏答中評：泡泡瑪特破圈助力兩岸交流

廈門工學院副教授劉柏宏在論壇上發言（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 邱姿爽）11月12日，在第十一屆中華文化論壇上，廈門工學院副教授劉柏宏就大陸潮玩IP在兩岸走紅等問題接受中評社記者採訪，他指出，台灣青年通過對潮玩文化的認知和參與，形成了獨特的跨文化消費和交流現象，成為理解兩岸青年文化互動與認同的重要窗口。



劉柏宏指出，以泡泡瑪特為代表的大陸潮玩之所以能突破台灣既有的潮玩市場格局，核心競爭力在於設計跳出了傳統框架。例如熱門潮玩“拉布布”聘用香港設計師，融合了全球流行元素，契合年輕人追求叛逆、新穎的文化需求，成功吸引兩岸青年群體，“就我的親身經歷來講，我在台灣看到一些年輕人，尤其是高中生或大學生，他們背包後面幾乎都掛滿了十幾個泡泡瑪特玩偶，甚至很大一部分都是男生。”



談及潮玩作為青年文化載體的獨特優勢，劉柏宏表示，潮玩不涉及政治意識形態，以純粹的IP形象及背後的個性特質吸引年輕人。當台灣青年認為某一潮玩IP契合自身個性時，便會主動傳播佩戴，這一過程能讓他們逐步認同大陸的設計元素，進而改變對大陸文化“落後、傳統、不新潮”的固有認知，間接促進兩岸青年文化交流，構建起台灣青年對大陸文化的認同。他建議，未來官方在搭建兩岸交流平台的基礎上，可為創作者打造更寬鬆包容的創作空間，鼓勵大家自由探索、盡情發揮。



對於打造融入中華傳統文化元素的全新潮玩IP，劉柏宏提出，應挖掘新潮且未被充分開發的文化元素。例如三星堆文化等考古發現中的文化符號，既屬於中華文化範疇，又能契合當下台灣青年的審美與情感需求，是極佳的創作素材。