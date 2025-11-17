王鍵語中評：要高度警惕日本對華戰略圖謀

（中評社 海涵攝） 中評社北京11月17日電（記者 海涵）對於日本首相高市早苗涉台錯誤言論，中國社會科學院研究員王鍵11月12日在中華文化論壇上接受中評社記者採訪時指出，日本領導人有關涉台言論十分惡劣，嚴重破壞了中日四個政治文件的基本原則。回顧近代以來日本軍國主義多次打斷中國近代化進程的歷史圖景，再次打斷民族復興與中國式現代化進程恐怕是日本對華最高戰略圖謀，這在其近來涉台動向中暴露無遺，對此我們要高度警惕。



11月7日，日本首相高市早苗在國會答問時稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦實施武力封鎖，可能會構成威脅日本生死存亡的“存亡危機事態”，自衛隊將根據法律可以行使集體自衛權。



王鍵就此回顧說，2015年7月，日本國會強行通過了安倍內閣提交的旨在解禁集體自衛權的新安保法案。該法案規定，在“存亡危機事態”之際，日本可行使集體自衛權，而所謂“存亡危機事態”的核心定義是：與日本有密切關係的盟國遭到其他國家的武力攻擊，因此產生威脅日本社會與國民的存亡危機。



王鍵認為，從本質上來說，解禁集體自衛權，是試圖修改並放寬日本和平憲法第九條對日本擴軍和海外軍事行動限制的違憲之舉，日本絕大多數憲法學者皆認為此舉有違反憲法之嫌。而剛剛上任的高市早苗不僅以現職首相身份在日本國會狂言“台灣有事就是日本有事”謬論，並公然將中國內政問題的台灣問題與所謂的“存亡危機事態”聯繫起來，在接受國會質詢中妄言日本將武力介入台海問題。



“高市早苗涉台錯誤言論十分惡劣。”王鍵以當年安倍所謂“台灣有事就是日本有事”言論為對照就此進行分析。他表示，2021年12月1號，安倍提出“台灣有事就是日本有事”，彼時安倍已卸任日本首相，他是以非政府官員的身份在一場台日民間智庫視頻會上發表的這一論調。反觀高市早苗，則是以現職首相身份在日本國會正式發表涉台錯誤言論，其嚴重程度與惡劣影響遠超安倍，極大破壞了中日四個政治文件的基本原則。