王衛星：《台灣文獻匯刊三編》凝聚民族精神

全國台灣研究會副會長王衛星（中評社 海涵攝） 中評社北京11月14日電（記者 海涵）全國台灣研究會副會長王衛星11月13日在《台灣文獻匯刊三編》發布和出版座談會上致辭時表示，《台灣文獻匯刊三編》具有極其珍貴的史料價值、重要的學術價值和重大的現實意義。它不僅是一項學術工程、文化工程，更是一項凝聚民族精神、促進祖國統一的基礎工程。



據悉，《台灣文獻匯刊三編》共100册，設有“南明鄭氏”“平台治台”“詩文別集”“輿志風俗”“書院科舉”“譜牒家乘”“1874年日本侵台事件檔案”七個專輯，收錄涉台典籍150部、歷史檔案434件，所收錄文獻均據資料原件直接影印，進一步填補了台灣歷史文獻整理與研究領域的若干空白。



王衛星指出，這些卷帙浩繁‌的文獻資料，承載著歷史的厚重，記錄著海峽兩岸水乳交融、休戚與共的緊密聯繫。通過這些文獻，我們更加深刻地認識到，台灣文化始終是中華文化的重要組成部分，台灣發展歷程始終與祖國大陸的命運緊密交織在一起。



王衛星認為，《台灣文獻匯刊三編》致力於還原歷史的本來面貌，將散落各處的珍貴文獻深入挖掘、及時搶救和妥善保護，使其得以公開出版，傳承後世。其堅持存史求真，為我們進行深入的涉台學術研究，客觀、全面理解台灣社會歷史變遷，提供了更為翔實可靠的史料基礎。《台灣文獻匯刊三編》的編纂出版，是推動兩岸文化交流、增進心靈契合的重要橋梁。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。王衛星表示，回顧歷史，是為了更好地開創未來。我們永遠不會忘記，在波瀾壯闊的抗日戰爭中，台灣同胞與大陸同胞並肩作戰，共同抵禦外侮，為世界反法西斯戰爭的勝利作出了不可磨滅的貢獻。抗戰的勝利，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女浴血奮戰的結果，它徹底洗刷了中華民族自鴉片戰爭以來所遭受的百年屈辱，也為台灣光復奠定了堅實的法理與事實基礎。《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列國際法律文件明確確認了台灣回歸中國的法律地位，這是國際社會公認的歷史事實，是捍衛第二次世界大戰勝利成果的重要組成部分。任何否認這一歷史事實的言行，都是對國際正義和人類良知的挑釁。