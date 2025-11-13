美國國務院迴避評價高市的“台灣有事”說

中評社香港11月13日電／美國國務院發言人11月12日就日本首相高市早苗答辯稱“台灣有事可能構成存亡危機事態”一事發表聲明稱：“美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定，反對雙方任何一方單方面改變現狀”。



該發言人是在接受日本經濟新聞採訪時作出上述表述的。美國依據《與台灣關係法》規定支援台灣維持自衛能力，並持續提供武器。雖然不對中國大陸與台灣不可分的立場提出異議，但此舉顯示美國仍堅持歷屆政府在“一中政策”下參與台灣安全保障的方針。



美國國務院發言人還強調：“美國支援海峽兩岸之間的對話，希望分歧能在不帶有威脅的情況下，通過雙方人民都能接受的和平方式解決”， 對於高市的發言，則避免作出評價。



高市早苗11月7日在國會答辯時表示，若中國大陸對台灣發動武力攻擊，並對前去支援台灣的美軍動用武力，則“可能構成存亡危機事態”。中國方面認為這嚴重違反“一個中國”原則，批評其為“干涉內政”等。



《華盛頓郵報》12日報導稱，高市是“煽動性的民族主義者、對華強硬派”，並指出她上任首相還不到一個月，“日中複雜的關係已開始惡化”。



報導還稱，高市的發言之所以引起關注，是因為她似乎“偏離了日本與美國長期以來在是否介入台灣有事問題上有意保持模糊態度的‘戰略性模糊’政策”。