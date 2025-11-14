美專家：中國領先科技創新　美不合作自損

美國專家呼籲美中建立科技合作的“智慧開放”框架 中評圖 中評社華盛頓11月12日電（記者 余東暉）美國拒絕與中國進行科技交流合作的政策理由之一是，宣稱中國的成功僅是通過“模仿甚至盜竊”美國的先進技術來實現。美國專家指出，這種假設早已過時。如今中國已經成為全球科技創新的領導者，美國拒絕與中國進行科技交流合作，只會自我切斷瞭解和獲取全球科技前沿的途徑，從而損害美國的創新優勢和競爭力。



美國智庫昆西研究所非常駐研究員、杜克大學高級講師西蒙（Denis Simon）和俄亥俄州立大學學術教授瓦格納（Caroline S. Wagner）日前聯名在昆西研究所官網發佈政策報告－－美中科學合作正處於十字路口：在科學民族主義時代如何駕馭戰略合作。他們承認，美中科技合作正受到國家安全觀念泛化的制約，兩國高校和科技合作越來越難以進行有效交流合作。要想重振對兩國都有利的科技合作，急需建立“智慧開放”的合作框架。



作者指出，自1979年中美關係正常化以及同年簽署雙邊科技合作協議以來，科技交流成為兩國關係中最穩定、最互利的方面之一。然而到了2010年代中期，科學全球化的邏輯開始瓦解，恰逢科學民族主義新時代的到來。這一時代的特徵是科研安全化、將技術發展視為零和競爭，以及從戰略脆弱性的角度重新調整夥伴關係。這種轉變在美中關係中體現得尤為明顯。



作者表示，過去十年見證了美中科學合作的逐步脫鈎，儘管這種脫鈎尚未完全實現。這一衰落是由地緣政治緊張局勢升級，美國對知識產權失竊和產業洩密的擔憂，以及中國減少對外國關鍵技術依賴的戰略決心所驅動的。近年來科技合作明顯下降，2024年美中兩國作者合作的論文的數量比2017年減少了20%，尤其是在最敏感的工程領域。這種減少的趨勢還在繼續。