李華球：兩岸關係中台灣的角色正在弱化衰退

李華球 中評社台北11月16日電（作者 李華球）當前兩岸關係複雜嚴峻，兩岸人民對兩岸關係前景的看法越來越不樂觀，越來越不看好；但大陸對台動靜的掌握更趨嚴密而駕輕就熟，統一已不可逆，也不會停止。這個變化早在後蔡英文時代就已顯露痕跡，如今更是清晰如白，若隱若現。



大陸已牢牢掌握兩岸關係的話語權與操作權，中華民族偉大復興已不是口號，也不是形容詞，而是踏實做實務實有效的推動漸進中。



中美領導人在此次APEC期間的會晤，雖沒有提到台灣問題，但不代表兩國對兩岸問題的主動權正在趨向某方，而是聚焦在所謂G2的不被中國迴避與閃爍。特朗普其實也等於是G2的推波助瀾者。



就上而言，兩岸關係在美中大三角間，台灣的角色正在退卻下滑中；而中國大陸正在前進中，取得進退得宜的角色與催促者地位；美國表面看似可以左右操作，卻沒有得宜與得利的空間，正在衰退間，走向不看中國臉色都不行的怨婦角色。



因而，台灣在美國不能疼，也不好疼的小媳婦中，其實也難有翻身的機會，與不知如何向綠營支持者交代的窘態。



基上而言，當前台灣在兩岸關係上，已不只是兩岸關係的退卻者而已，更是找不到更好的說詞，來向綠營支持者說清楚、講明白的Liar。這是民進黨執政以來，士氣大跌，聲勢不振，操作無力的危機中的危機。



面對當前國際情勢的變化與轉化，大陸定力十足，一切都在掌握與緊扣中前進；美國卻六神無主，撈不到，也抓不住地看著台灣在兩岸關係中流失了美國關愛的眼神，也失卻美國自己都捉襟見肘的自顧不暇下，失去被愛與被丟包的可憐境地。



總之，美中大三角台灣本就角色闕如；小三角也不再被愛，是以，在大小三角中，台灣已虛微無主，也難以在周遊間得利，更無前進出路，也難有退卻轉進之道。



這正是台灣在兩岸關係間走到如今之境的寫照。



而說穿了，就是自己堵死自己，自己挖坑自己跳，賴清德一年多前風光氣盛上台，現在掉下神壇，真是始料未及。但也不難窺見其自作自受的可憐之狀，實在難掩人耳目，但也昭然若揭其像，印證了，不是不報，而是時機未到。如今正是，台灣角色已在兩岸關係間，淡化轉弱的最清之際。



（作者：李華球，現為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

