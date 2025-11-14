程郁綴：詩詞同美 促兩岸文化交流

北京大學教授程郁綴發表主旨演講（中評社 邱韵攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 邱韵）北京大學教授程郁綴於11月12日出席第十一屆中華文化論壇，並以“詩詞同美中的兩岸文化交流”為主題作主旨演講。他指出，漢字是兩岸文化交流牢不可破的黃金載體和建設基礎，也是凝聚華夏民族精神的最好的、最強有力的粘合劑。



程郁綴指出，恰逢新中國文化遺產日，兩岸民俗文化交流有重大意義。海峽兩岸根脈相連，密不可分，古老的中華文明延綿不斷，豐富的遺產和優秀的傳統都是兩岸祖祖輩輩共同創造和分享的精神財富，也是兩岸子子孫孫應該共同攜手傳承和發揚壯大的應盡義務。海峽兩岸自古以來使用的都是漢字。漢字是兩岸文化交流牢不可破的黃金載體和建設基礎，也是凝聚華夏民族精神的最好的、最強有力的粘合劑。文明同伴、文字同源、文化同根，是兩岸文化交流與生俱來的優秀基因。



他表示，詩歌是中華優秀傳統文化的一個重要組成部分。從先秦的原始歌謠、詩經楚辭到漢魏六朝的樂府古詩，到隋唐五代的格律詩，到宋元明清的詩詞散曲，猶如一條燦爛的銀河，宏觀的中華文化的廣袤天宇。這條燦爛的銀河映照著兩岸山河的朗朗乾坤，也映照著兩岸兒女的精神星空。他指出，“天下興亡，匹夫有責。”是中國詩詞精神裡面的代代相傳的優秀基因，如王維的“獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。”王昌齡的“但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山。”等詩句，海峽兩岸作者都會情不自禁的為詩人們所抒發的愛國赤誠和甘願為國捐軀的英雄氣概所感奮，從而極大的鼓舞我們的愛國熱忱，砥礪我們的愛國鬥志，激發我們的民族自豪感，甘願為中華民族的偉大復興貢獻自己的聰明才智和綿薄之力。



程郁綴在演講中詳細講解了唐代詩聖杜甫的《茅屋為秋風所破歌》和宋代大文豪蘇東坡的《定風波》，並強調唐詩宋詞是一個文化寶庫，當兩岸同胞在生活中遇到相同境況之時，都可以從豐富的唐詩宋詞中找到心靈共鳴。在海峽兩岸友好交往的過程中，我們的祖先用無與倫比的智慧創造了豐富多彩的事實，猶如甜蜜的添加劑，給兩岸親密交流增添了無窮的雅趣和美好的藝術享受。恰到好處的一句詩、一句詞，拉近了我們心靈的距離。詩詞同美的詩詞使我們精神文化的星空不再空曠、不再單調、不再暗然，而變得更加豐富、更加多彩、更加明亮起來。唐詩宋詞，既展示了一個人的文化修養、審美品味和特殊才華，又能提升人們之間友好相處的親和力，消弭不應有的隔閡誤解，增強彼此的情感友誼，從而對兩岸融合發展的偉大事業起到意想不到的、無法替代的推動作用。

