李華球答中評：高市可能只是空談但不易做到

中華戰略暨兵棋研究協會研究員、國民黨智庫“國政基金會國安組”前特約研究員李華球（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月15日電（記者 陳思遠 實習記者 於澤洋）第十一屆中華文化論壇11月12日在京舉辦，期間中評社記者就高市早苗聲稱中國大陸若對台動用軍艦或武力可能構成所謂“存亡危機事態”、台灣“天然獨”一代等問題對中華戰略暨兵棋研究協會研究員、國民黨智庫“國政基金會國安組”前特約研究員李華球進行採訪。他表示，高市早苗講得“好聽”但實際上不一定做到，若拿不出實際的實力，高市可能在一年後面臨執政危機。對於“天然獨”問題，大陸地區在制定和闡述對台政策時應更加全面和細致，不僅要將政策的利好說清楚，更要將潛在的風險講明白。



針對高市早苗相關言論，李華球認為，高市早苗就是“女版安倍晉三”。在今年舉行的APEC會議上，高市早苗與包括特朗普在內的多國男性領導人互動頻繁，肢體語言較為親近，作為國家元首，她的行為可能對國家形象產生某種程度的負面影響。



李華球指出，高市早苗曾擔任日本防衛大臣，熟悉軍事與外交事務。她在台灣問題上提出“台灣有事就是日本有事”的表述，延續了安倍晉三時期的論調。不過，此次她聲稱中國大陸若對台動用軍艦或武力可能構成所謂“存亡危機事態”的言論，講得“好聽”但實際上不一定做到。他表示，與安倍時期相比，日本當前在經濟、外交、軍事等領域的實力並不好，且高市在國內的支持度有限，執政基礎相對薄弱。儘管高市此次“過關”擔任首相，但有日媒預測其首相任期能否超過半年仍存變數。李華球認為，其任期雖不會像日媒預測的那麼短，“但如果她只是講話‘好聽’，拿不出實際的實力來，也許一年後就很難說了。”



李華球指出，高市早苗走親美的動作明顯，但她也不敢很明顯地排斥中國，然而她心裡也沒那麼想靠近中國。李華球認為，受歷史因素影響，中日關係複雜深遠，若中國持續保持強大實力，不排除其外交策略出現調整，部分對美合作可能轉向對華接觸。但這種轉變的前提是中國自身發展穩定，同時國際格局產生對日不利的變化。



關於台灣“天然獨”一代的問題，李華球表示，在蔡英文政府時期的確存在相關表述，儘管目前不會完全消失但其影響力正在減弱，其背後原因主要有兩點：一是民進黨對兩岸“互不隸屬”的一再兜售 ；二是台灣地區對大陸是“敵對勢力”的認知依然存在。兩岸統一的大趨勢不會發生改變，但目前台灣民眾對統一的具體內涵、舉措以及對自身的影響依然有待明確和細化。



他強調，大陸地區在制定和闡述對台政策時應更加全面和細致，不僅要將政策的利好說清，更要將潛在的風險說明。最後，他強調切實做好台灣民眾的民意調查工作，對祖國統一具有重要作用。