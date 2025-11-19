李枏：中美管控競爭 未來博弈或聚焦第三方

中國社會科學院美國研究所戰略研究室副主任李枏（資料圖） 中評社北京11月19日電（記者 陳思遠）11月2日，在中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合主辦的第五屆雙C論壇期間，中國社會科學院美國研究所戰略研究室副主任李枏指出，特朗普近期東盟之行、韓國APEC峰會之行及期間的中美元首會談，表明中美關係進入“管控雙邊關係”的新階段。雙方均在博弈中尋求穩定，通過有限讓步換取時間，為新一輪博弈做準備，但未來走勢仍受多重因素影響，全球供應鏈與多國戰略選擇也隨之調整。



李枏分析，未來中美關係或呈現兩種可能走向：一是在2026年美國中期選舉前相對平靜，中美通過恢復農產品採購、維持稀土出口、暫緩加征關稅等創造氛圍，即便存在小規模爭端，也能為全球經濟注入信心；二是美方借芬太尼、農業承諾等問題再啟關稅限制，引發中方反制與外交緊張，將加劇國際貿易秩序動蕩。在這其中，特朗普政府外交決策過程尤為值得關注。目前看來，特朗普政府決策系統混亂、行政部門競相效忠，可能引發中美關係震蕩。



李枏繼指，中美之間的關稅戰與稀土反制已給世界各國警示，中美博弈對全球供應鏈穩定與價格體系將產生嚴重衝擊。一旦中美關係出現不穩定狀態，夾在中美兩大經濟體之間，其他國家在保障本國經濟與企業發展方面將面臨巨大挑戰。以韓國為例，其高精尖產業既依賴中國原材料進口，又受美國高科技政策的諸多限制和市場准入的法律約束，遵守一方規則可能會觸碰另一方紅線。為此，韓國需要準備其他方案。近期韓日關係顯著改善，歷史問題和領土爭端或不再是韓日雙邊的主要障礙，雙方會聚焦經濟合作與相互投資，從而反映出各國正根據自身需求做出自主性選擇。為此，中國也需看清在中美戰略博弈下如何兼顧其他國家的感受。



此外，李枏表示，特朗普東盟之行期間，美國與柬埔寨、馬來西亞、泰國等國簽訂多項協議，聚焦關鍵礦產資源供應，將柬埔寨關稅降至菲律賓同等水平，並主持柬泰停戰協議。這與中國在該地區的經濟布局方向相似，顯示出美國東南亞政策其意識形態重要性正在下降，而是更多聚焦經濟、貿易、投資與供應鏈上的合作。



李枏判斷，未來東南亞或將成為中美競合的重要區域，中美均在加強與“第三方”國家的聯繫，而這些國家對經濟不確定性高度擔憂，對中美推出的“利好”政策存在現實需求。同時，面對中美博弈帶來的不確定性，多國正推進供應鏈多元化，構建“軍事戰備式”經濟儲備體系以保障穩定狀態。李枏認為，這可能為中國帶來新的合作機遇，中國憑借其經濟優勢與合作誠意，有望幫助相關國家穩定經濟、實現可持續發展。如今年初中國領導人訪問東南亞三國時簽訂的聯合協定，已展現出中國在區域穩定中的積極作用，這或將成為中國在中美博弈中的重要優勢。