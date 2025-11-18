宋偉：中美關係將維持“脆弱穩定”態勢

中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉發言（中評社資料圖） 中評社北京11月18日電（記者 陳思遠）11月2日，由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合主辦的第五屆雙C論壇在京舉行。中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉認為，未來中美關係走向將維持“脆弱穩定”態勢，雙方有著共同了利益，但結構性衝突尚未根本化解。中美應抓住2026年APEC峰會在深圳舉辦的契機，在多領域探索合作空間。



宋偉認為，此次APEC峰會上中美元首會談達成關稅、芬太尼管控、大豆採購等具體協議意義重大，有效緩和了中美近期緊張氛圍。針對部分學者“協議是造牌”的觀點，宋偉表示，這些議題本就是雙方博弈的潛在籌碼，會談中不用這些“牌”，能避免惡性競爭與損失。



在宋偉看來，協議達成的根本原因在於中美在經濟等領域相互依賴，擁有諸多共同利益。以大豆貿易為例，雙方形成的互補性需求使得對抗對彼此造成的損失過大，而共識的落地成功避免了惡性競爭帶來的不必要損耗。從政府層面而言，雙方也能借助會談成果，在國內政治語境中展現外交成效。



宋偉強調，會談中兩國領導人的表態值得關注。中國領導人在跟特朗普會談時對中美關係的期望很高，中方提出中美兩國要做夥伴、做朋友，同時改換新視角，更多地著眼於中美之間的共同利益，以大國擔當推動關係發展。美方對此作出呼應，並提及希望中方為解決烏克蘭問題提供助力，如果中美兩國攜手，推動烏克蘭局勢的降溫以及達成和平協議並不是沒有可能性，這個問題較為敏感，未來的發展還有待觀察。



對於特朗普重提的“G2”概念，宋偉強調，中方短期內需對這一提法保持謹慎態度，不宜明確接受，應從中國實力匹配度、額外責任承擔壓力及其他國家反應等多維度綜合考量。宋偉分析指出，首先要考量的是中國實力與這一概念的適配性，需客觀判斷自身是否已達到與美國大體並駕齊驅的水平。其次是責任分配問題，若接受“G2”概念，中國或將面臨持續增加的全球責任。他表示，中國始終願意以負責任大國的姿態參與全球治理、發揮更大作用，但這並不等同於要與美國共同主導世界事務，此類責任邊界的界定仍需審慎權衡。此外，是否接受這一概念，還需充分預判並重視其他國家的相關反應。

