江蘇：豐富評查模式　健全制度提升辦案質量

江蘇省紀委監委對設區市深入開展案件質量機動式評查，精準發現問題，抓實整改提高，推動各地“高質量辦案，辦高質量案”。圖為該省紀委監委案件審理人員在討論評查標準和評分細則。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月14日電／據中央紀委國家監委網站消息，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表重要講話指出，要著力加強紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，不斷提高正風肅紀反腐能力。



四次全會部署開展“紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年”行動，強調“提高監督執紀執法質量”。江蘇省紀委監委將案件審理室作為提升監督辦案質效的統籌牽頭部門之一，深入推進“高質量辦案、辦高質量案”。實踐中，該省紀委監委是如何通過健全制度引領案件質量提升的？記者就此進行了實地採訪。



豐富評查模式，全面“體檢”找問題



“問題是改進的方向。案件質量評查是我們發現問題的重要抓手。”江蘇省紀委副書記、監委副主任李桂琴介紹，除常態化在個案審理過程中開展日常評查，按年度對所轄地區、單位紀檢監察機關（機構）所辦案件開展常規評查，對重點類型案件開展專項評查外，該省紀委監委探索開展案件質量機動式評查。



機動式評查是對設區市紀檢監察機關一年內所辦案件的全覆蓋評查。這種評查更靈活，每季度開展一次。相較以往按數量抽查的評查模式，機動式評查是對一地紀檢監察機關辦案工作的全方位“體檢”，有助於全面掌握當地案件質量整體情況，深化地區辦案質效分析。



一年多來，江蘇省紀委監委已先後在泰州、徐州、蘇州、南通、鹽城、無錫等地開展機動式評查。



“科學確定評查重點與標準，直接關係精準發現問題。要深學細悟習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，深入學習二十屆中央紀委四次全會工作報告，從中找方向。”江蘇省紀委監委案件審理室主任鄭雯靜介紹，以今年4月開展的機動式評查為例，就是對照中央紀委四次全會提出的要求，圍繞“是否堅持不正之風與腐敗問題同查同治”“是否準確運用‘四種形態’”等9個方面，確定33項重點，逐一對照檢查。



從評查情況看，相關地區監督執紀執法能力水平持續提升，但對照高質量發展要求還有一定差距。有的在實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一方面有待優化；有的查處同級黨委管理幹部占比較低；有的落實辦案要求不夠嚴格，程序規範方面需進一步改進。這些問題既有一地個性問題，也有共性問題。