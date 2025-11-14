珠寶設計師王佳穎——用設計講述東方故事

王佳穎（發言者）在聖馬丁學院上課。（受訪者供圖） 中評社北京11月14日電／據人民日報海外版報導，王佳穎與時尚的緣分始於14歲的暑假，母親見她身高出眾卻略有駝背，便為她報了模特培訓班。最初的目的不過是矯正體態，而訓練教室的鏡子，卻悄然映出她與時尚的第一次對話。



結緣時尚



“起初我只是把模特訓練當作形體糾正。”她回憶道，“但後來發現，模特也是藝術的一種，只不過是用身體去表達的視覺語言。”十五六歲時，她已在中國國際時裝周試鏡並登台，由此步入時尚行業。



王佳穎本科就讀於東華大學服裝設計專業。課餘時間，她頻繁參加模特比賽，大三那年奪得“模特之星”華東賽區冠軍並簽約東方賓利公司，為之後5年的職業模特生涯埋下伏筆。



畢業後，她成為全職模特，頻繁穿梭於各大城市的秀場與拍攝現場。高強度的工作並未令她倦怠，反而激發了她對行業更深的興趣。“那幾年，我真正理解了什麼是時尚，它不僅是外在的華麗，更是一種文化的表達。”她說。



早在本科階段，王佳穎就萌生了到海外深造的想法。工作間隙，她開始準備作品集、學習語言。2013年，她如願進入倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術設計學院，攻讀設計管理專業。



一次偶然，她將自己在英國的學習體驗與幫助國內設計師來英學習的設想發布在公眾號上，幾天內便收到大量回復。



“國內很多設計師有很好的創意，但其中一些人並未建立系統的時尚知識體系。”她說，於是她決定策劃短期游學班，讓更多人能夠來到國際時尚教育的現場，創藝學院就此在倫敦成立。



2017年，第一個游學項目順利落地。三十餘名學員從中國來到英國，王佳穎擔任統籌與翻譯，帶他們走進劍橋大學、中央聖馬丁學院及本地藝術工坊，聽課、參觀創作空間。學員中既有十幾歲的學生，也有近四十歲的成熟設計師。一位已在國內創立品牌的學員對王佳穎說，3周的學習讓她重新理解了品牌建設與創意方法，不僅激發了創作潛力，還讓她系統掌握了品牌運營的知識。