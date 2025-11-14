西夏陵入選2025文旅品牌出海典型案例

西夏陵遺址區三號陵（無人機照片）（圖片來源：央廣網） 中評社北京11月14日電／據央廣網報導，11月13日，2025文旅品牌出海首批典型案例正式揭曉，銀川西夏陵文化旅遊開發有限公司申報的《西夏陵：創新創優的國際化入境游》成功入選全國15個入圍案例，其以數智體驗為核心、全鏈條優化為支撐的國際化運營模式，為中國文旅品牌出海提供了鮮活樣本。



此次案例征集由北京國際品牌周組委會秘書處、企業觀察報社、《中國國家旅遊》雜誌聯合發起，自今年8月啟動以來，聚焦文旅品牌國際傳播效能提升，深挖各地創新實踐。西夏陵憑借在文化活化、服務升級、渠道拓展等方面的突出成效，經專家嚴格評議脫穎而出。



隨著全球文旅市場復甦與我國入境政策持續優化，海外遊客對深度文化體驗與科技互動的需求日益攀升。西夏陵以世界文化遺產資源為核心，聯合新科動漫、寧夏大學等單位，打造了雙語3D／4D電影、VR《神秘的西夏陵》、XR探秘項目等數智體驗產品，更推出沉浸式博物館劇本殺，讓厚重的西夏歷史可感可觸。在服務保障上，景區配備中、英、韓多語種人工講解與智能語音講解器，增設10台多語種智能售票機，徹底打通國際遊客語言溝通與購票支付的痛點。



渠道與產品層面，西夏陵深化與攜程合作，在其海外OTA平台上線定制化購票套餐，同時借助海外社交媒體擴大國際影響力，成功躋身國際認可的數字文化體驗目的地。文創產品開發同樣亮點紛呈，首飾系列、文物主題冰箱貼等爆款產品線上線下熱銷，既豐富了遊客體驗，也實現了文化傳播與消費增長的雙贏。



此次入選不僅彰顯了西夏陵在文旅國際化領域的標杆價值，更印證了“文化＋科技＋服務”融合模式的出海潛力。未來，西夏陵將持續深化國際化產品創新與服務升級，讓西夏文化通過旅遊這一跨文化交流載體，進一步走向世界舞台。