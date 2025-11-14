美抵制G20峰會　南非總統：損失的是他們

5月21日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接到訪的南非總統拉馬福薩。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月14日電／據新華社報導，南非總統拉馬福薩12日在南非立法首都開普敦表示，美國缺席即將舉行的二十國集團(G20)約翰內斯堡峰會是“他們自己的損失”，抵制峰會的做法只會“適得其反”。



南非總統：美國放棄該扮演的角色



拉馬福薩12日下午在接受本國媒體“非洲電子新聞頻道”採訪時表示，很遺憾，美國決定不出席二十國集團峰會，但峰會將照常舉行，其他國家領導人仍會出席。“最終，我們將作出一些非常重大的決定，缺席是他們自己的損失。從很多方面說，美國（這樣做）也是放棄它作為世界第一大經濟體應該扮演的重要角色。”



拉馬福薩表示，美國需要重新思考抵制本次峰會是否真的有用。他認為，“抵制從來不是有效的策略，只會產生適得其反的效果”。



今年以來，美國與南非關係一直緊張。本月7日，特朗普再度抨擊南非，並說美國政府官員將缺席二十國集團約堡峰會。



二十國集團領導人第二十次峰會定於11月22日至23日在南非約翰內斯堡舉行。



特朗普為什麼總針對南非？



國際輿論認為，南非政府因2023年12月向國際法院起訴以色列在加沙地帶實施種族滅絕而得罪美國。



特朗普政府先是以南非頒布《征用法案》構成對白人“種族歧視”為由切斷對南非援助，之後又驅逐了對特朗普發表批評言論的南非駐美大使。此外，特朗普政府還宣布將優先向因“種族歧視”受害的南非白人提供人道主義救濟，其中包括通過“難民入境計劃”接納和安置他們。

