民主黨再公布愛潑斯坦文　內容指向特朗普

7月25日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普在啟程前往蘇格蘭前回答記者提問。特朗普當天再度否認與愛潑斯坦案存在關聯，指責民主黨人編造假消息。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月14日電／據新華社報導，美國國會眾議院監督委員會的民主黨人12日率先公布涉及美國總統唐納德·特朗普的愛潑斯坦案相關文件。該委員會的共和黨人隨後公布大量其餘文件作為“對衝”，並指認民主黨人“有意挑揀”。



共和黨方面堅稱特朗普無過錯，批評民主黨故意炒作愛潑斯坦案，以分散民眾對聯邦政府“停擺”的注意力。同一天，由眾議院民主黨人主導、旨在逼迫全部愛潑斯坦案文件公開的請願正式凑齊票數，共和黨籍議長約翰遜已承諾下周就請願舉行全院表決。



指認特朗普與案件受害人“曾共度數小時”



當天，負責調查愛潑斯坦案的眾議院監督委員會民主黨成員公布涉及特朗普的數封愛潑斯坦電子郵件。其中一封顯示愛潑斯坦2011年曾貶低特朗普，並指認特朗普與愛潑斯坦案的主要控告者弗吉尼婭·朱弗雷“曾共度數小時”，但具體日期不明。朱弗雷今年早些時候自殺身亡，2016年就愛潑斯坦性犯罪作證時稱，從未見過特朗普施虐。



眾議院監督委員會的共和黨成員指認民主黨人“隨意挑揀文件，以製造脫離事實的點擊誘餌”，並於當天晚些時候公布了數量遠超民主黨人的文件。這些文件顯示愛潑斯坦與前財政部長拉里·薩默斯和前白宮法律顧問凱瑟琳·魯姆勒等曾供職於民主黨政府的官員通信，其間愛潑斯坦多次貶低特朗普。愛潑斯坦還多次提及民主黨籍前總統克林頓，但後者先前堅稱早與愛潑斯坦斷絕聯繫，且對其犯罪毫不知情。



在特朗普首個總統任期內，愛潑斯坦曾與時任特朗普首席顧問斯蒂芬·班農多次通信，建議後者訪問歐洲以施加影響力。在特朗普2019年對英國首次國事訪問前，愛潑斯坦向班農提及英國王子安德魯和曾起訴他的朱弗雷，特朗普在那次訪問中會見了安德魯。安德魯今年10月因愛潑斯坦案被正式剝奪尊號、頭銜及榮譽。



白宮：特朗普“沒做錯任何事”



愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普2024年競選總統期間承諾，上台後將公布愛潑斯坦案相關文件。然而，首批文件今年2月底公布時，並無爆炸性新信息。

