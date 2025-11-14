美國司法部參與起訴加州重劃選區方案違憲

中評社北京11月14日電／據新華社報導，美國司法部13日提出動議，加入加利福尼亞州共和黨人日前提出的訴訟，指控加州選民月初投票通過的新國會選區劃分方案違憲。



司法部等原告在訴狀中主張，加州政府以種族為基礎劃分國會選區，其目的是操縱選區劃分，偏袒民主黨和拉丁裔選民，此舉違反美國憲法第十四和第十五修正案，同時違反《選舉權法》，因此法院應宣布該方案無效。



司法部長帕姆·邦迪在一份電子郵件聲明中稱，加州新國會選區劃分方案“公然攫取權力，踐踏公民權利，嘲弄民主進程”。



美國媒體評論說，司法部加入訴訟，表明共和黨籍總統特朗普領導的聯邦政府與加州民主黨籍州長紐森之間將“展開一場高風險的法律和政治爭鬥”，後者被輿論視為2028年總統選舉的有力競爭者。



前一天，美國民主黨國會競選委員會已提出動議介入此案，並得到法院批准。



本月4日，民主黨主政的加州舉行選民投票，以壓倒多數優勢通過州政府提出的新國會選區劃分方案。該方案並不直接重劃選區，而是將選區劃分權交給加州議會，不再由一個獨立委員會掌握。



加州政府稱，此舉旨在對衝共和黨主政的得克薩斯州重劃選區行動。得州眾議院8月20日通過特朗普直接推動的重劃國會選區法案，直接重劃得州相關選區。這一行動隨即引起法律糾紛。



美媒分析，得州重劃選區可能使共和黨在明年中期選舉、即國會改選時在得州多得5個國會眾議院席位；若加州實施新方案，民主黨則有望在中期選舉中在加州多得5個國會眾議院席位。



除了得州和加州，北卡羅來納、密蘇裡、俄亥俄等州也已採取重劃選區行動。兩黨還打算在其他多州展開較量。