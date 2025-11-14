白宮稱經濟數據或斷供　美聯儲面臨失明

中評社北京11月14日電／據新華社報導，美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特12日警告，受聯邦政府“停擺”影響，10月美國消費者價格指數(CPI)和就業數據統計報告“可能永遠不會”發布，這將導致美國聯邦儲備委員會在決策時“兩眼一抹黑”。



萊維特12日在媒體簡報會上說，即便聯邦政府結束“停擺”，10月的CPI和就業數據統計報告也可能因數據收集和處理工作“永遠受損”而無法發布，這將導致美聯儲決策者“在關鍵時期兩眼一抹黑”。萊維特同時稱，民主黨人“可能永久性地損害了聯邦統計系統”。



由於美國國會民主、共和兩黨在醫保相關福利支出等方面存在分歧，國會參議院未能在9月底上一財年結束前通過新的臨時撥款法案，導致聯邦政府維持正常運轉的資金耗盡，於10月1日起“停擺”。



本周，美國國會參眾兩院先後通過一項定於明年1月底到期的臨時撥款法案，並於12日晚交由總統特朗普簽署生效，創下43天紀錄的聯邦政府“停擺”才得以結束。但鑒於兩黨仍需就該臨時法案未能覆蓋的多項其他年度撥款展開談判，“停擺”仍可能重演。



在聯邦政府“停擺”期間，作為美國官方統計機構的勞工統計局大體處於停工狀態，其數據統計職能受到影響：9月的就業數據報告雖在“停擺”前已基本完成，但只能等到“停擺”結束後才能發布；同月的CPI數據報告在10月份延遲數天得以發布，但編制過程堪稱潦草。據法新社報導，勞工統計局緊急召回了數名因“停擺”而被迫無薪休假的員工才得以完成。



勞工統計局尚未回應媒體置評請求。

