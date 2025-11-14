外交部：再次敦促G7停止操弄涉華議題

外交部發言人林劍（圖片來源：外交部網站） 中評社北京11月14日電／據新華社報導，七國集團外長會近日發表聯合聲明，再次罔顧事實、顛倒黑白，蓄意誣蔑抹黑中國，粗暴干涉中國內政。外交部發言人林劍13日在例行記者會上答問時表示，中方對此強烈不滿、堅決反對，再次敦促七國集團停止操弄涉華議題、干涉中國內政。



林劍強調，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。當前東海、南海局勢總體保持穩定，七國集團應停止借涉海問題挑動爭議，加劇局勢緊張，破壞地區和平穩定。中方在烏克蘭危機問題上一向光明磊落，從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項，決不接受七國集團甩鍋推責、亂扣“帽子”。



他表示，在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。七國集團對美核裁軍特殊、優先責任和美英澳三邊安全夥伴關係造成核擴散風險避而不談，反拿中國說事，這是典型的是非不分。



林劍指出，中國對出口管制體系進行規範和完善，符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行國際義務。所謂“中國產能過剩”和“非市場行為”已被事實證明是偽命題，完全不值一駁。七國集團應停止將經貿問題政治化、武器化，以免破壞國際經濟秩序和全球產供鏈。



“中方再次敦促七國集團認清世界大勢，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止操弄涉華議題、干涉中國內政，多做有利於國際社會團結合作的事。”林劍說。



