石破茂對高市早苗涉台言論表示反對

中評社北京11月14日電／據新華社報導，日本前任首相石破茂13日在日本TBS電視台一檔廣播節目中對現任首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論表示反對。



石破表示，高市的言論幾乎等同於“台灣有事就是日本有事”。日本歷屆政府在台灣問題上都避免發表類似“在某種情況下就會這樣做”的明確言論。



日本《每日新聞》報導，石破對高市的言論提出質疑。他表示，斷定“在某種情況下就會這樣做”，並不能提高威懾力。



高市7日在國會答辯時就“台灣有事”表示，如果伴隨出動軍艦和使用武力，可能會構成“存亡危機事態”。根據日本法律，如發生被認定為威脅日本的“存亡危機事態”，即便並未直接遭受攻擊，日本也將可以行使集體自衛權。10日，高市在國會答辯時堅稱，其言論遵循日本政府的一貫見解，無意撤回。



中國外交部發言人林劍13日表示，高市日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性。在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，侵犯中國主權，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。