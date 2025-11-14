李在明：韓美一致同意推進韓國造核潛艇

中評社北京11月14日電／據香港文匯網報導，韓國總統李在明11月14日宣布，韓國和美國就確定關稅及安保協商達成一致。李在明宣布，韓美一致同意推進韓國建造核潛艇。



李在明稱，韓國還將與美國在造船、人工智能和核工業方面“建立新的夥伴關係”。