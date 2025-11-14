泰國國王訪华　“中泰一家親”歷久彌新

這是2022年7月20日在泰國曼谷大王宮玉佛寺拍攝的來自中國的大理石雕像。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月14日電／據新華社報導，適逢中泰建交50周年，應國家主席習近平邀請，泰國國王哇集拉隆功11月13日至17日對中國進行國事訪問。這是中泰建交以來泰國國王首次訪華，哇集拉隆功國王將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現雙方對發展中泰關係的高度重視。



中泰兩國有著千年友好交往的歷史傳承。泰國古稱“暹羅”，早在泰國形成統一國家之前，中泰就有了頻繁的接觸。明朝鄭和下西洋時，船隊就曾抵達今天的泰國大城府。在西方殖民者大舉進入前，泰國對外貿易絕大部分商品銷往中國。中國從泰國進口大米、香料、錫礦砂和方物土產，泰國從中國買回瓷器、絲綢、茶葉和鐵器。在曼谷大王宮有一些中國古代人物造型的雕像，這類石像多是當年為了平衡返程船體的重量，作為“壓艙石”運至泰國，如今已然成為中泰友好往來的無聲見證者。



世人皆知“乒乓外交”在中美建交中的重要作用，鮮有人知“乒乓外交”也曾為中泰建交鋪平道路。1972年，泰國派出乒乓球代表團到北京參加亞洲乒乓球錦標賽，促進了兩國民間交往。1974年，中國以低於國際市場的價格提供原油，幫助受世界性石油危機影響而出現經濟困難的泰國渡過難關。僅僅一年後，也就是1975年，中泰兩國正式建交，開啟了兩國關係的嶄新篇章。



建交半個世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、真誠互信、守望相助，始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益。近年來，在兩國領導人的戰略引領下，中泰關係保持高水平運行，“中泰一家親”深入人心。泰國總理阿努廷如此感嘆兩國人民之間的深情厚誼：“泰國人民自豪於能夠作為朋友與夥伴，一直與中國並肩同行、相互支持。”



中泰經貿合作碩果累累。泰國金枕榴蓮在中國市場十分暢銷，深受消費者喜愛；中國電動車駛入曼谷街頭，為泰國的交通出行增添了綠色選擇。許多中國企業秉持“在泰為泰”的理念，積極投身泰國電動車、數字經濟、綠色經濟等重點發展領域，實現自身發展的同時也為泰國的發展貢獻了力量。



中泰進入免簽時代，兩國人民往來像走親訪友一樣輕鬆自然。隨著高質量共建“一帶一路”持續推進，中泰兩國的互聯互通不斷加強。中老鐵路開通後，許多泰國遊客乘坐火車前往中國旅遊，泰國新鮮蔬果通過冷鏈專列進入中國市場。未來，中泰高鐵逐步建成，一條連接泰國、老撾、中國的鐵路將成為促進地區人員與貨物往來的跨國交通大動脈。

