俄無限期禁30名日本公民入境　日方抗議

圖為俄羅斯外交部大樓。（圖片來源；新華社） 中評社北京11月14日電／據香港文匯報報導，消息稱：“東京官方連續對我國特別軍事行動實施所謂制裁，作為反擊措施決定無限期禁止如下日本公民入境。”日本時事通訊社12日稱，被禁止入境的人員名單包括日本外務省發言人北村俊博、東京大學副教授小泉悠等人。媒體領域則涵蓋《日本經濟新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《讀賣新聞》、共同通信社、TBS電視台、富士電視台的編輯委員及記者等。報導稱，這是俄方在高市早苗政權成立後首次採取相關舉措。外界認為，俄方此舉或因不滿相關人員通過媒體等渠道批評俄羅斯。



《日本經濟新聞》12日報導稱，日本官房長官木原稔當日在記者會上表示，對此事“感到遺憾”，並明確透露已通過外交渠道向俄方提出抗議。



俄日關係近來不斷惡化。就在俄方宣布上述禁止入境人員名單的前一天，俄總統新聞秘書佩斯科夫在接受採訪時表示，任何方面都不應該置疑南千島群島（日本稱之為北方四島）的領土歸屬。據報導，俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約，原因是兩國在南千島群島的領土歸屬問題上存在爭議。



此外，日本因俄烏衝突對俄羅斯採取了多輪制裁。2024年3月21日，俄羅斯外交部表示，作為對日方不友好行為的回應，俄方拒絕與日方就和平條約開展談判，取消日本公民前往南千島群島的免簽政策，暫停與日本就在南千島群島開展經濟合作進行交流。