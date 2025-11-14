美分硬幣（圖片來源：新華社） 中評社北京11月14日電／就新華社報導，經濟熱點問答｜流通兩個多世紀，一美分硬幣為何停產



美國鑄幣局12日宣布，停止生產一美分硬幣，流通長達232年的一美分硬幣常規生產自此結束。一美分硬幣為何現在停產？流通中3000億枚一美分硬幣將何去何從？其他低面值硬幣是否也面臨相似命運？



為何停止鑄造



答案很簡單，“鑄錢”更像“燒錢”，鑄造一美分硬幣成本遠高於硬幣面值。生產越多，虧損越大。



一美分硬幣誕生於1793年，是美國鑄幣局發行的第一種硬幣。現行一美分硬幣主要材質為鋅，表面鍍銅。媒體介紹，一美分硬幣剛問世時，可以買到一塊餅幹、一支蠟燭或一塊糖果，如今則大多被丟在存錢罐或抽屜里。



美國總統特朗普今年2月就下令財政部停止發行新的一美分硬幣。他當時在“真實社交”平台說：“美國發行一美分硬幣已經很長時間，而其成本超過兩美分。這太浪費了。”



實際損失更接近“造一分虧三分”。鑄幣局表示，過去十年，每枚一美分硬幣的生產成本從1.42美分上漲至3.69美分。



美國鑄幣局年度報告顯示，2024財政年度，鑄造一美分硬幣致使該局虧損8530萬美元。



“燒錢”的硬幣不衹有一美分。據美聯社統計，製造和分發一枚五美分硬幣的成本接近14美分，幾乎是這枚硬幣面值的三倍；同時，10美分硬幣成本接近6美分，25美分硬幣成本接近15美分，50美分硬幣成本接近34美分，均高於各自面值的一半。