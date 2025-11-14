委內瑞拉多地啟動綜合防禦指揮部

中評社北京11月14日電／就新華社報導，據委內瑞拉國家電視台12日報導，該國至少六地啟動綜合防禦指揮部，以保護國家主權和領土完整。



委內瑞拉包括卡拉沃沃州、阿普雷州、瓜裡科州、巴裡納斯州、科赫德斯州、首都加拉加斯在內的六地整體防禦作戰區已率先啟動綜合防禦指揮部。其中，在位於該國西南部與哥倫比亞接壤的阿普雷州，玻利瓦爾國民武裝部隊正在進行軍事部署、調動兵力及戰備資源，以保護該州的電力、供水、燃氣、食品、加油站、交通運輸和主要通信線路等戰略設施。



委國內啟動多個綜合防禦指揮部是為響應11日由該國總統馬杜羅簽署的《整體防禦指揮法》。該法確定了委內瑞拉國家和公民在面對任何類型威脅時的共同責任，旨在保證整體防禦相關工作能夠有序規劃、協調和執行，尤其是確保委人民和武裝部隊相互配合。



美海軍11日發布公報稱，“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群已抵達拉美周邊水域，但未明確其具體位置。美國總統特朗普10月31日稱，他尚未決定是否對委內瑞拉境內地面目標發動襲擊。



近期，美國以“緝毒”為由在加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉了約20艘所謂“販毒船”，造成70多人死亡。而美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源地。委政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。



