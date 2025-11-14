突尼斯發展面臨挑戰　人才流失問題迫在眉睫

中評社北京11月14日電／據新華社報導，突尼斯坐落於北非地中海沿岸，擁有古老輝煌的歷史文化，其經濟發展曾在非洲國家中獨樹一幟，被譽為“地中海明珠”。但近20年來，這個北非國家的發展陷入停滯，失業率高企，導致大量知識精英遠走他鄉。多位有識之士警告說，人才外流影響國家發展，已到了必須要關注的程度。



經濟低迷 工程師外流



3000多年來，從迦太基文明到阿拉伯文明，歷史變遷在突尼斯留下形形色色的印記，也讓這個國家的文化色彩斑斕。



在阿拉伯世界，突尼斯是世俗化程度最高的國家之一，12年免費教育從上世紀90年代起就在全國實行，突尼斯電影、戲劇和文學水平在非洲國家中名列前茅。



聯合國開發計劃署數據顯示，突尼斯在2000年至2010年的年均經濟增長率為4.2%。2011年“阿拉伯之春”爆發後，突尼斯陷入以低增長、高通脹和高債務為特徵的經濟衰退，2011年至2019年的年均經濟增長率僅為1.8%。



據世界銀行數據，儘管突尼斯經濟在2021年與2022年分別實現4.3%和2.7%的增長，但隨後的復甦勢頭受挫，2023年增長率降至0%，2024年僅小幅回升至1.4%。



突尼斯的經濟與社會正面臨雙重考驗。作為支柱產業的旅遊業易受安全、政治事件衝擊；經濟增長乏力，國內需求疲軟；社會承受失業與通脹雙重壓力，技術人才外流嚴重。



據突尼斯國家統計局2025年數據，該國平均失業率達到15%，25歲以下年輕人的失業率在25%以上，2022年至2024年高校畢業生的失業率在22%至25%之間。



今年3月，突尼斯工程院院長卡邁勒·薩赫儂告訴媒體，在突尼斯工程師聯合會註冊的9萬名工程師中，已有3.9萬人遠走他鄉。在突尼斯每年超過8000名工程專業畢業生中，有近7000人選擇出國，前往歐洲、海灣國家甚至澳大利亞等。



突尼斯工程師擁有良好的專業能力，通常會好幾門語言，能快速融入當地社會。