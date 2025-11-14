監督促惠民富民政策落地　讓群眾獲得感更足

中評社北京11月14日電／據中央紀委國家監委網站消息，“剛滿80歲，社區同志就特意上門通知我有高齡津貼，沒過幾天錢就到卡上了！”前不久，家住重慶市九龍坡區楊家坪街道西郊三村社區的王婆婆高興地說。



此前，九龍坡區紀委監委在案件查辦過程中發現多起高齡津貼多發、漏發問題，隨即聯合審計、民政等部門對全區高齡津貼申領發放情況全面起底，監督推動職能部門動態更新高齡老人信息數據庫，全區33794名80歲以上老人實現高齡津貼“應享盡享”。



二十屆中央紀委四次全會對持續發力懲治“蠅貪蟻腐”作出部署。各級紀檢監察機關緊盯黨中央惠民富民政策措施落實情況，對群眾反映強烈問題加強督辦，聚焦關鍵環節和責任落實跟進監督，深挖細查問題背後的責任、作風和腐敗問題，推動政策落地，讓群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續。



“惠民富民政策落實中，作風和腐敗問題可能發生在配套政策制定、執行等方面，涉及財政、民政、農業農村等多個部門，涵蓋審批、執行、監管等關鍵環節，且相關違紀違法行為日趨隱蔽，必須壓緊壓實責任，確保惠民富民政策精準落地。”廣東省汕頭市紀委監委有關負責同志說。



汕頭市潮陽區紀委監委針對該區銅盂鎮3個村（社區）存在高齡津貼冒領的問題，對負有直接責任的2名幹部提醒談話，督促銅盂鎮民政部門及各村（社區）建立動態管理機制，嚴防類似問題再次發生。



重慶市黔江區紀委監委堅持壓實責任不鬆勁，構建“室組地”聯動監督機制，將惠民富民項目納入重點監督清單，與農業農村委、財政局等部門建立信息共享機制，壓實職能部門監管責任，層層傳導壓力，杜絕“重申報、輕監管”現象。



聚焦直接關係民生福祉的領域和行業，紀檢監察機關全面深挖問題線索，嚴肅查處虛報冒領、擠占挪用、侵占截留等違紀違法行為，讓廣大群眾真切感受到公平正義就在身邊。



針對惠民富民補貼資金超標準超範圍發放等突出問題，山西省朔州市平魯區紀委監委運用領導包案、“室組地”聯合辦案等機制，嚴查快處群眾反映強烈的利用惠農資金項目謀利等問題線索306件，處理處分283人，留置7人。