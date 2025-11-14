﻿韓國逾55萬人參加高考創新高

中評社北京11月14日電／據大公報報導，綜合韓聯社、路透社報導：韓國13日舉行一年一度的大學修學能力考試（即高考），全國逾55萬人參加，考生人數創2019年以來新高，競爭將空前激烈。為了保障高考，韓國當局在英語聽力考試時暫停飛機起降，同時推遲上班時間為考生“讓路”。



韓國高考於當地上午8時40分至下午5時45分進行，考試分為語文（韓語）、數學、英語、韓國史及探索、第二外語或漢文等5門，成績將於12月5日公布。



韓國政府今年採取多項措施保障高考順利進行。韓國教育部要求政府機構及部分企業當天上班時間延後至10時，以緩解早高峰交通壓力，首都圈地鐵在上午6時至8時10分增加班次，並安排緊急車輛，協助遇到交通不便或突發狀況的考生。金融市場交易開啟時間也延後一小時。在下午英語聽力考試期間，韓國全境將暫停飛機和直升機起降，以減少噪音干擾，軍事演習也暫停。



韓國今年共有超55萬人參加考試，創下2019年以來的新高，入學競爭空前激烈。韓聯社分析稱，競爭激烈原因有兩個：一是醫學院招生人數恢復至原先規模；今年應屆生於2007年出生，該年份被稱為“金豬年”，生育率較高。2024年2月，時任尹錫悅政府發布醫學院擴招2000人的計劃，以解決醫生短缺問題，導致去年參加高考的復讀考生數量激增。不過，擴招政策引發醫療界強烈反彈，年輕住院醫生罷工和醫學生罷課抗議。經過一年多來的拉鋸，韓國當局於今年3月取消醫學院擴招計劃。



