我國6G發展路線圖浮現　融合創新成關鍵詞

中評社北京11月14日電／據經濟參考報報導，記者從11月13日開幕的2025年6G發展大會上瞭解到，我國6G發展已進入技術創新加速演進、產業方向愈發清晰的關鍵階段，一幅以“融合”“創新”為核心的發展路線圖正徐徐鋪展。來自行業主管部門、標準化機構及國際組織的權威聲音，共同勾勒出6G發展的核心脈絡與未來圖景。



“6G作為新一代智能化綜合性數字信息基礎設施，將突破傳統移動通信範疇，實現通信與智能、感知、計算、安全等深度融合，不斷催生新質生產力，助力經濟社會高質量發展。”工業和信息化部副部長張雲明在大會致辭中表示，我國6G創新發展各項工作已取得積極進展，創新能力持續增強，開放生態基本構建，合作空間深化拓展。



技術研發領域的融合創新成果成為6G發展路線圖從“藍圖”走向“實景”的重要支撐。工業和信息化部數據顯示，我國體系化推動6G關鍵技術、網絡架構和系統設計等創新研究，廣泛開展6G技術征集，形成超300項6G關鍵技術儲備。本屆大會發布了《6G AI原生設計技術架構研究》《端側智能體通信技術需求與設計》等十餘份6G技術研究報告，並集中展示了超大規模天線樣機、感知智能融合應用演示系統等多款6G概念樣機及應用。



“重大原始創新成果往往萌發於深厚的基礎研究，產生於學科交叉領域。”張雲明強調，6G將從移動通信技術的演進擴展到與人工智能、衛星互聯網等的跨域融合，實現人、機、物、智能體的全面高效聯接。面向未來，要深化移動通信產業與關聯產業融合創新發展，強化產業協同與資源集聚；要發揮應用牽引作用，前瞻布局和培育6G融合應用產業生態。



“AI手機、智能體手機以及AI眼鏡等外設設備將是主要發展方向，AI與XR融合終端將進一步增強交互的自然性和沉浸感，有望成為6G重要驅動力。”中國工程院院士鄔賀銓認為，6G與AI深度融合將賦能移動終端進入智能體新時代，引發應用模式的創新變革，建議業界以終端創新為抓手，打造6G發展新生態。



值得注意的是，我國6G發展始終立足全球視野，與國際標準進程同頻共振。中國通信標準化協會理事長聞庫介紹，國際電信聯盟（ITU）2023年6月提出的6G六大應用場景及關鍵能力體系，為全球6G發展明確了方向。3GPP（第三代合作夥伴計劃）作為標準制定主體，已圍繞6G願景、技術路線、系統設計等開展研討，並啟動業務需求、網絡架構、安全等研究項目，初步形成標準化時間表和技術路線圖。