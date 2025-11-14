美國務院向在日公民發“野生動物警示”

中評社北京11月14日電／據大公報報導，綜合NHK、CNN報導：美國國務院12日通過社交媒體，向在日本北部的美國公民發出罕見“野生動物警示”，指部分地區熊出沒及攻擊事件增加，呼籲保持警覺。美國國務院表示，鄰近美國駐札幌總領事館的北海道札幌市圓山公園，近期發現熊的蹤跡，當地政府關閉園區兩周。北海道和秋田縣的住宅區也曾發現野熊出沒，公告建議美國公民勿獨自前往熊出沒區域。CNN指出，美國國務院很少就野生動物攻擊事件向公民示警，多數警報都是提醒注意潛在的安全威脅或天災。



針對近期日本多地頻繁發生的熊襲人事件，經過修改後的日本國家安全委員會規則13日生效，允許警察使用步槍驅熊。此前，該規則僅允許警察在劫機等案件中使用步槍。



因應熊害，日本警察廳於11月6日修改了相關規則，首次允許警察在城市地區使用步槍驅趕熊隻。同時，日本警方從其他地區抽調警力前往熊襲人事件頻發的岩手縣和秋田縣，與當地獵友會等開展聯合訓練，以掌握熊的習性及要害部位。根據設想，今後若熊在岩手、秋田兩縣市區等地出沒，且“緊急槍獵”等措施無法及時奏效時，警方將依據《日本警察官職務執行法》對熊進行捕殺。



今年4月至9月，日本各地共報告熊出沒事件逾2萬宗，為近5年最多。熊襲擊致死人數達10餘人，受傷者過百，均創歷史新高。日本政府表示，與往年相比，今年7月以來熊襲擊事件多發於人類生活圈，逾7成發生在市區或居民區附近。