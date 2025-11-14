美韓貿易安保清單未發布　美要求刪核表述

中評社北京11月14日電／據香港文匯報報導，美韓首腦會談兩周前已結束，兩國仍未發布展現貿易與安保事宜協商成果的聯合情況說明書，引發外界猜疑。韓國SBS電視台周三（11月12日）披露，美方內部對說明書意見不一，尤其商務部長盧特尼克態度強硬，要求從清單中刪除核燃料有關的“乏燃料後處理”和“鈾濃縮”表述。



報導指出，盧特尼克認為，這些議題並非韓美兩國首腦層面已充分討論的內容，應從文件中刪除。不過對於事實清單中寫入“韓國負責潛艇船體與反應堆製造、美國向韓國提供封裝核燃料”的表述，盧特尼克沒有異議。分析認為盧特尼克的主張，可能與美國試圖維護民用核電領域的本國商業利益，以及韓國提出修訂《韓美原子能協定》密切相關。



《韓美原子能協定》於1974年簽署，最初禁止韓國進行鈾濃縮和乏燃料後處理，2015年修訂後，該協議撤除明文限制條款，但仍要求韓方遵從美方指示。韓國政府今年推動新一輪修訂談判，要求放寬現行協議中，對韓國的鈾濃縮和乏燃料後處理的所有限制，並提議刪除排除軍事項目條款，為韓國建造核動力潛艇創造條件。



分析：美對韓建核潛艇未達共識



韓國軍事評論家、前正義黨議員金鐘大認為，盧特尼克的猶豫說明就協助韓國建造核潛艇問題，美國政府內部或仍未達成共識。金鍾大表示，韓國核潛艇的核燃料將不得不依賴美國的高濃縮鈾，建造技術與維護保養，也極有可能落入美國造船業的管控體系之下，“一旦韓國為了獲得核潛艇而乞求燃料，獨立國防政策的根基將會自行瓦解”。



金鍾大強調，潛艇項目在財政、政治、產業等所有層面，都將成為韓國無法招架的“能力陷阱”，擁有核潛艇非但不會提升韓國的戰略地位，反而可能激化東北亞地區局勢，令韓國失去金錢與外交自主權。