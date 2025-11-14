我國將推動出台惠企政策　優化中小企業環境

中評社北京11月14日電／據新華網報導，記者11月13日從工業和信息化部獲悉，全國中小企業工作座談會日前在重慶市召開。會議系統總結了“十四五”期間中小企業工作開展情況，分析研判當前發展形勢，部署下一階段重點任務。其中明確，要高質量編制“十五五”促進中小企業發展規劃，適時推動出台各類惠企政策。



會議指出，“十四五”以來，全國中小企業系統積極推動環境活企、政策惠企、創新強企、服務助企、人才興企、法律護企，專精特新“金字招牌”進一步擦亮，法律政策體系不斷完善，創新創業和產業配套能力持續增強。



工業和信息化部最新數據顯示，我國累計培育科技和創新型中小企業超60萬家，專精特新中小企業超14萬家，國家級專精特新“小巨人”企業超1.76萬家，“小巨人”企業以占全國規模以上工業中小企業3.5%的數量，貢獻了9.6%的營業收入和13.7%的利潤。



面向下一步發展，會議提出，要優化中小企業發展環境，高質量編制“十五五”促進中小企業發展規劃，適時推動出台各類惠企政策。要完善優質中小企業梯度培育體系，深入開展專精特新夯基提質行動，加快研究制定關於構建促進專精特新中小企業發展壯大的機制政策。



會議還強調，要健全中小企業公共服務體系，創建一批中小企業公共服務示範平台（基地），推動中國中小企業服務網提升服務企業的能力和社會影響力，在創新、人才、融資等方面加強為企服務力度，維護中小企業合法權益。要促進國際交流合作，深入開展中小企業出海服務專項行動，推進中外中小企業合作區建設和發展，助力中小企業融入全球產業鏈供應鏈，不斷提升國際競爭力。