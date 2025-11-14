雲南省出台方案推進磷資源高效高值利用

中評社北京11月14日電／據央廣網報導，近日，雲南省工業和信息化廳印發《雲南省推進磷資源高效高值利用促進磷產業轉型升級實施方案》，立足雲南省情，加強全產業鏈統籌規劃，引導磷化工產業加快轉型升級，提升磷資源可持續保障能力和高效高值利用水平，實現高質量發展。



雲南省擁有豐富的磷礦資源，磷產業規模全國領先，磷礦石、磷化學品生產量穩居全國前列，具備較好的集約發展基礎，形成了安寧產業園、晉寧產業園區、海口產業園區等一批特色磷化工園區，培育了以雲天化、雲南祥豐等為代表的磷化工龍頭企業。但是，全省磷產業也存在磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續保障能力不強、綠色發展壓力較大、高附加值磷化學品開發不足等問題。



《實施方案》提出，通過整合礦產、能源、產能、產業基礎等要素優勢集聚發展，進一步提升磷礦資源可持續保障能力、磷礦共（伴）生資源高效利用能力、黃磷等產品產能利用率；做好磷肥保供穩價，以科技創新為引領補齊磷化學品發展短板，促進高純磷化學品、功能性磷化學品、磷系新能源電池材料、磷氟新材料、新型高效磷肥等高附加值磷化學品供給能力顯著提高，保障糧食、重要產業鏈供應鏈安全。



《實施方案》明確了發展目標：到2027年，全省磷化工產值突破1000億元，新增磷石膏年綜合利用率達到80%以上，磷化工領域專精特新“小巨人”企業達5家以上，專精特新中小企業達35家以上，規上工業企業達120家以上，培育1家具有產業主導力、全球競爭力的一流磷化工企業；到2030年，全省磷化工產值突破1200億元，磷化工領域專精特新“小巨人”企業達8家以上，專精特新中小企業達45家以上，規上工業企業達150家以上，形成5個以上磷化工產業集群，現代化磷化工產業體系初步形成，實現磷產業轉型升級和磷資源高效高值利用。



《實施方案》提出3個發展方向，明確雲南省磷產業未來鼓勵支持的重點是高附加值的精細磷化工產業。一是助力新能源電池產業做大做強。面向新能源電池產業鏈需求，以“優勢資源＋龍頭企業”模式一體化垂直整合“磷礦—磷酸—磷酸鐵—磷酸鐵鋰（鈉）”產業鏈條，穩妥有序發展新能源電池正極材料、電解質等產品。二是大力拓展高附加值磷化學品產業鏈。構建以黃磷為原料的高純化學品、磷系功能性材料等高附加值產品體系。加快提升、推廣濕法磷酸淨化技術，對淨化酸和萃餘酸進行梯級利用。推動磷化學品產業鏈向電子化學品、功能性精細化學品等領域延伸。三是加大磷礦共（伴）生氟、矽資源回收利用力度。進一步開發磷礦伴生資源回收技術，加快濕法磷酸配套氟矽酸法制備無水氟化氫，延伸發展含氟聚合物、電子化學品、精細化學品、醫藥農藥中間體等含氟新材料。



《實施方案》提出7項重點任務，從科技創新、資源供應、結構調整、平台打造、綠色安全、集群創建等方面系統地謀劃了發展路徑；明確5項保障措施，從工作機制、要素保障、資金支持、人才保障、產業生態5個方面加力推動產業發展，提供保障服務。