廣西出台方案加快推動工業高質量數據集建設

中評社北京11月14日電／據央廣網報導，近日，廣西工業和信息化廳印發《廣西推動工業高質量數據集建設實施方案》。未來三年，廣西將通過梳理數據集應用需求、匯聚高質量數據、分級構建高質量數據集、分類開發數據產品、推動工業數據流通交易、加強工業數據集生態建設等六大重點任務，全面提升工業數據開發開放和流通使用水平。力爭到2028年，建成工業高質量數據集100個，應用數據集打造一批行業模型，打造標杆應用場景100個以上，培育一批數據服務企業，建設數據標注和合成基地10個，基本建成創新驅動、流通高效、面向東盟、安全合規的工業數據產業生態體系。



據悉，廣西將聚焦糖、有色金屬、汽車、機械裝備、石化化工、冶金、高端綠色家居、紡織服裝等重點特色優勢產業，以場景和問題為導向，系統梳理各行業的數據集應用需求，並系統性地匯聚企業在研發、生產、管理、運維等關鍵環節的數據資源。同時，根據企業數字化水平分級施策，從提升數據采集能力到系統性數據治理，逐步推動高質量數據集構建。



針對數據產品的開發，廣西將聚焦特色優勢產業，圍繞龍頭企業、平台企業、產業集群三種主體，分類開發形成專用類高質量數據集以及行業通用類、通識類數據集，以支撐行業、垂類、通用模型開發。



為推動工業數據流通交易，廣西將搭建全區工業高質量數據集管理與供需對接平台，舉辦重點行業數據集應用供需對接會，以及通過創新供給模式和完善激勵機制，促進工業數據集的流通交易與金融賦能。



在工業數據集生態建設方面，廣西將通過引育工業數據優質企業、強化技術創新應用、健全工業數據標準規範、深化東盟合作及強化安全保障，構建繁榮的工業數據產業生態。



此外，廣西將強化財政、金融、人才、土地等保障，對建設工業高質量數據集、應用數據集打造應用場景項目進行補助。支持數據服務企業申報認定國家重點軟件企業、專精特新企業等，加大人工智能和工業數據領域人才引進培養力度。持續築牢人工智能賦能新型工業化數據根基，不斷壯大廣西人工智能產業。