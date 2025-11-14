中國新媒體大會聚焦“智能聚力　系統變革”

中評社北京11月14日電／據新華網報導，11月11日至13日，2025中國新媒體大會在湖南長沙舉行。與會嘉賓聚焦“智能聚力 系統變革”主題，共話智媒時代發展新路徑。多位業內人士分享了新形勢下媒體在內容創新、科技賦能、責任擔當等方面的積極探索，為新時代的主流媒體系統性變革提供了重要參考。



創新：以優質內容在流量時代占領主陣地



當前輿論場面臨著注意力分散、閱讀碎片化、短視頻“霸屏”等多重壓力，在“百家爭鳴”“萬號爭名”的流量池中，媒體如何持續影響受眾？



大會上，媒體對內容創新的熱議指向一個共識——最破圈的產品往往秉持了最傳統的專業堅守。



浙江廣電堅持“親眼看到、親身感受”，雲南日報俯身挖掘“聚光燈外”的故事，背後是“在場、真實、深度”的專業本質。湖南日報通過解開曾在延安與毛澤東合影的美國人威廉·泰勒的身份之謎，聚焦跨國救援的人道主義光輝，展現內容創新的巧思。



與會者普遍認為，技術、算法會變，但人們對真實信息的需求、情感聯結的渴望、價值引領的期待並未改變。內容創新的核心，始終是對品質的堅守、對真實的尊重。



“與其追著算法跑，不如回到我們真正擅長的地方，把內容做好。對於主流媒體來說，內容不是靠噱頭博眼球、賺短期‘流量’，而是要靠信任贏得長期‘留量’。”安徽廣播電視台新媒體中心副總監吳薇說。