習近平會見泰國國王哇集拉隆功

11月14日，國家主席習近平在北京會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月14日電／據新華社報導，11月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。



習近平表示，哇集拉隆功國王將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現了對中泰關係的高度重視和“中泰一家親”的深厚情誼。習近平對詩麗吉王太后不久前逝世表示哀悼，指出泰國王室同中國淵源深厚，為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。今年是中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”。建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴。站在新的歷史起點，我願同哇集拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。



習近平指出，中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，將聚焦推動高質量發展，擴大高水平開放。泰國也處在國家發展振興的關鍵階段。中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數字經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾越走越親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。



哇集拉隆功表示，很高興對中國進行國事訪問。多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取得重大成就。泰中兩國親密友好，人民交往密切，互利合作廣泛深入。泰中合作是兄弟間的合作。泰方願積極學習借鑒中國發展經驗，擴大各領域對華合作，增進人文交流，讓泰中友好更加深入人心。



會見前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為哇集拉隆功和王後素提達舉行歡迎儀式。



哇集拉隆功抵達時，禮兵列隊致敬。習近平同哇集拉隆功登上檢閱台，軍樂團奏中國國歌和泰國頌聖歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。哇集拉隆功在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。



王毅參加上述活動。