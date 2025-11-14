農業農村部：全國冬小麥播種已完成七成半

中評社北京11月14日電／據人民日報報導，記者從農業農村部獲悉，截至11月12日，全國冬小麥播種已完成七成半。其中黃淮海已過七成半。



分省看，河南近七成，山東過八成，安徽近七成，江蘇五成半，陝西過八成半，山西八成半。



我國是小麥產能第一大國，小麥常年種植面積3.5億畝，占全球11%，總產量連續10年在1.3億噸以上，占全球17%。目前，黃淮海主產區部分適宜區域正搶抓農時，加緊播種冬小麥。



今年秋播秋種時期，黃淮海部分小麥產區面臨土壤偏濕、整地難度加大、播期拉長等挑戰。對此，農業農村部召開黃淮海地區小麥播種現場推進會，要求加快土壤散墒、提高整地質量，搶抓窗口期完成播種任務。同時，要求細化技術路徑，抓好農資保障、農機配套和指導服務，全力支持小麥秋冬種生產。



技術是強農興農的支撐。當前的冬小麥該怎麼種？“通過精細播種和新型的播種機，是提高播種質量的關鍵。”農業農村部小麥專家指導組顧問郭進考表示，保障冬小麥苗全、苗齊、苗勻，奪取高產才有基礎。



氣象部門預計，未來10天北方冬麥區大部天氣多晴好，利於冬小麥播種出苗及幼苗生長。



農業專家建議，北方冬麥區要抓住晴好天氣搶播冬小麥，抓緊收尾；對已播麥區，要加強苗期田間管理，培育壯苗，不斷夯實來年夏糧豐收基礎。