大陸發現新中國成立後最大單體金礦床

中評社北京11月14日電／據文匯網報導，自然資源部14日宣布，遼寧省成功探明國內首個千噸級、低品位超大型金礦床——大東溝金礦，這是新中國成立以來發現的規模最大單體金礦床。



據介紹，2023年12月，遼寧省地質勘探礦業集團有限責任公司（以下簡稱“地礦集團”）取得“遼寧省蓋州市大東溝金礦普查探礦權”（以下簡稱“大東溝金礦”），2025年9月15日，勘探報告經遼寧省自然資源廳評審備案，全區－720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金金屬量1444.49噸，平均品位0.56克／噸， 礦體賦存於－913.06米～115.08米標高之間，最大走向長度3128米，最大斜深1250米，平均厚度263.35米，最厚處達513.49米，為新中國成立以來發現的規模最大單體金礦床。



該金礦床找礦線索於1989年首次發現，在2009年和2014年的普查找礦工作中取得階段性進展。2024年，新一輪勘查中創新實施普詳勘一體化勘查模式，統籌組織18家生產與科研單位大會戰。施工高峰期間，現場45台鑽機同時運行，近千名工作人員協同作業，構建了多層級協同與全流程閉環管理體系，形成戰略決策—專業執行—技術支撐的高效運行機制。首次在千枚岩地區成功安裝變頻裝置，實現基於岩性硬度鑽速與壓力的動態調控，有效控制鑽探偏斜，此項技術行業領先。全面應用三維建模技術展示礦體賦存狀態，採用地質統計學方法估算資源量，經傳統幾何法驗證。估算結果真實可靠。歷經15個月的勘查工作，地礦集團累計投入資金近2億元，完成219個鑽孔，機械岩心鑽探進尺達13.67萬米，於2025年6月30日全面完成野外工作，8月19日提交《遼寧省蓋州市大東溝礦區34－39勘查線金礦勘探報告》，開創國內“短周期、高質量”的金礦勘查先河。



自然資源部表示，大東溝金礦勘探項目不僅進一步夯實了國家黃金資源戰略儲備，也為原有資源基地深部及外圍找礦提供了成功範例，顯著豐富了金礦成礦理論，對打造遼東世界級黃金產業基地、服務東北全面振興具有重大意義。