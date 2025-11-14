王毅會見哈薩克斯坦總統助理努爾特列烏

中評社北京11月14日電／11月13日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見哈薩克斯坦總統國際投資和貿易合作助理努爾特列烏。



新華社報導，王毅祝賀努就任新職，表示中哈是命運與共的好朋友、好伙伴。習近平主席和托卡耶夫總統今年兩度會晤，為雙邊關係發展提供戰略指引，就全方位合作擘畫了藍圖、明確了目標。中哈互信牢固，兩國關係經受得住各種考驗，正在展現廣闊發展前景和巨大合作空間。中方願同哈方一道，深化兩國傳統友好，高質量共建“一帶一路”，推進能源、綠色礦產、互聯互通等傳統領域合作，開闢核能、人工智能等新興領域合作，推動中哈永久全面戰略伙伴關係不斷邁上新水平。



王毅表示，哈方第一時間支持習近平主席提出的全球治理倡議，中方對此表示讚賞。四大全球倡議是習近平主席向世界提供的重要國際公共產品，獲得越來越廣泛的理解、支持和認同。中方支持哈方在國際和地區事務中發揮更重要作用，願同哈方加強在上海合作組織、中國－中亞等多邊框架下合作。希望哈方盡早加入國際調解院。



努爾特列烏轉達托卡耶夫總統對習近平主席的問候，表示在兩國元首共同引領下，哈中關係邁上新台階，雙方合作實現加速度。國際形勢變化日益表明，習近平主席提出的構建人類命運共同體重要理念和共建“一帶一路”倡議具有深邃的戰略視野。習近平主席在上海合作組織天津峰會期間提出全球治理倡議之後，托卡耶夫總統當即予以呼應支持。四大全球倡議為應對全球性挑戰提供了方案，必將贏得國際社會普遍支持。哈方願同中方一道落實兩國元首共識，進一步深化務實合作，高質量共建“一帶一路”，密切人文交流，推動哈中永久全面戰略伙伴關係持續向前發展。