美防長：美軍在西半球啟動“南方之矛”行動

中評社北京11月14日電／美國國防部長赫格塞思13日宣佈，美軍在西半球發起打擊“毒品恐怖分子”的軍事行動，代號為“南方之矛”。



新華社報導，赫格塞思在社交媒體上說，行動將由“南方之矛”聯合特遣部隊和美軍南方司令部領導，旨在保護美國國土免遭毒品侵害，“清除西半球的‘毒品恐怖分子’”。赫格塞思沒有透露更多信息。



美國國防部發佈消息說，13日早些時候，國防部五角大樓兩個主要入口原有銅牌匾被拆除，換上刻有“戰爭部”的新鑄牌匾。



美國有線電視新聞網援引4名消息人士的話報導說，美國總統特朗普本周聽取了有關在委內瑞拉境內開展軍事行動各種方案簡報，但尚未決定下一步行動方案。報導說，特朗普“仍在權衡擴大軍事行動的風險和收益”。



美海軍11日發佈公報稱，“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群已抵達拉美周邊水域，但公報未發佈其具體位置。近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉至少20艘美方所謂“販毒船”，造成至少80人死亡。而美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。