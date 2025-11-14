韓美就關稅和防務等問題達成協議

中評社北京11月14日電／韓國總統李在明14日在首爾龍山總統府舉行新聞發佈會，宣佈韓美敲定兩國關稅和國家安全磋商成果文件“聯合事實清單”。



新華社報導，根據當天公佈的文件內容，韓美領導人表示認同今年7月發佈的“韓國戰略貿易及投資協議”，確認協議包括韓國對美造船領域的1500億美元投資，以及《戰略投資諒解備忘錄》承諾的額外2000億美元對美投資。



文件顯示，對於稅率已達15%或以上的韓國輸美產品，美方不再徵收“附加關稅”，稅率低於15%的產品將提高至15%。此外，美國根據其《貿易擴展法》第232條款對韓國產汽車、汽車零部件、木材等產品徵收的關稅調整至15%。



韓聯社報導指出，事實清單並未明確美方從何時開始將目前徵收的25%汽車和汽車零部件關稅降至15%。



韓國業內人士認為，即便韓美就關稅達成協議，韓國相關行業企業的負擔也不會馬上減輕。韓媒Etoday新聞網站援引韓國汽車業相關人士的話報導，關稅下調效果至少需要一兩個月的時間才會顯現，這意味著短期內企業流動性負擔依然很大。



韓聯社分析稱，此前韓國對美汽車出口適用零關稅，今後如何應對美關稅對韓汽車產業的衝擊將成為新課題。韓國大林大學教授金必洙指出，從根本上來看，美國關稅問題並未消失。



防務方面，李在明表示，韓美通過協商，就共同推進韓國建造核動力潛艇事宜達成一致。根據“聯合事實清單”，韓國計劃盡快將國防開支提升至國內生產總值（GDP）的3.5%，並在2030年前從美國採購價值250億美元的軍事裝備。韓國還將根據本國法律，為駐韓美軍提供價值330億美元的一攬子支持。