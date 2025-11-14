國台辦：日本當政者沒資格阻擾中國統一大業

國務院台辦發言人陳斌華（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京11月14日電／據國務院台辦微信公衆號報導，有記者提問，日本首相高市早苗日前發表若中國大陸對台灣動武可能構成日本“存亡危機事態”的言論，在中方嚴正交涉後仍妄稱其言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。對此有何評論？



國務院台辦發言人陳斌華應詢表示，台灣是中國的神聖領土，台灣問題是中國的內政。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，是14億多中國人民的共同願望。至於採取何種方式，完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力幹涉。日本及其當政者根本沒有資格說三道四，遑論語帶威脅、妄圖阻擾中國統一大業。



日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責。甲午戰爭後，日本強行侵占台灣並進行長達半個世紀的殖民統治。日據時期，台灣人民災難深重，數十萬同胞被殺害，民眾淪為“亡國奴”、毫無政治權利、信仰自由和文化自由，寶島的礦產資源、民生物資遭瘋狂掠奪。日本侵略者在台灣犯下的罪行罄竹難書，是台灣歷史最黑暗的一頁。包括台灣同胞在內的全體中國軍民浴血奮戰，打敗了日本軍國主義侵略者，贏得抗日戰爭偉大勝利，光復台灣。在抗戰勝利、台灣光復80周年之際，日方不是反省罪惡歷史、吸取慘痛教訓，其首相高市早苗反而拋出涉台露骨言論且態度惡劣，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、挑戰戰後國際秩序。對此，中國政府、中國人民決不答應、決不容忍、決不姑息。日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。如其膽敢武力介入台灣問題，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎。



台灣問題事關中國核心利益和全體中國人民的民族感情。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切“台獨”分裂行徑和外來幹涉，捍衛國家主權和領土完整。無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。希望廣大台灣同胞充分認清相關行徑的危險性、危害性，同我們一道守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。