中柬老緬泰越將聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪

中評社北京11月14日電／據公安部：11月14日，中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議在雲南昆明召開。六國就進一步聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪問題深入交換意見，取得一系列共識。



會議指出，當前跨國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會安全穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。中、柬、老、緬、泰、越六國執法部門要進一步深化國際執法合作，開展聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉詐人員，共同鏟除電詐犯罪“毒瘤”，堅決保護各國公民生命財產安全。



此次會議是中、柬、老、緬、泰、越六國共同打擊跨國電信網絡詐騙犯罪執法合作重要階段性成果，六國執法部門共同簽署了成果性文件，並就此前中方在全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會上提出的共同建立國際打擊電信網絡詐騙聯盟的有關倡議進行了進一步磋商。各方均表達了聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪的強烈意願，表示將共同推動落實成果性文件中達成的共識，開展多國聯合打擊行動，建立常態化協調機制，加強信息共享，持續開展涉詐人員遣返移交工作，不斷提升打擊質效，共同維護地區安寧。國際刑警組織、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、瀾滄江-湄公河綜合執法安全合作中心作為觀察員參加會議。



據瞭解，近年來，中國政府踐行全球安全倡議、全球治理倡議，積極與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南等國家開展執法合作，形成了良好機制，取得了顯著成效。特別是今年以來，中、緬、泰三國建立三方協調機制，聯合對緬甸妙瓦底地區賭詐犯罪開展打擊清剿，緬方累計向我遣返5500餘名犯罪嫌疑人。中老警方組織開展聯合行動，對老撾金三角特區4個園區的電詐窩點進行集中清剿，一舉抓獲600餘名犯罪嫌疑人。中越警方開展聯合打擊電信網絡詐騙和賭博犯罪專項行動，成功抓獲犯罪嫌疑人149名。中柬警方加大聯合打擊力度，先後在柬埔寨蒙多基里、金邊、柴楨等地抓獲犯罪嫌疑人2141名，柬方已將全部人員遣返移交中方。一系列打擊行動對賭詐犯罪集團形成有力震懾。



公安部有關負責人表示，針對跨國電信網絡詐騙犯罪的多國聯合打擊行動還在持續進行中，公安機關將以更大的決心和力度，不斷深化國際執法合作，持續推動聯合打擊行動向縱深發展，堅決鏟除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，切實維護人民群眾生命財產安全。