宋濤張榮恭上海會見　重申九二共識

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月14日在上海和平飯店會見來訪的中國國民黨副主席張榮恭一行。（中評社 海涵攝） 中評社上海11月15日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月14日在上海和平飯店會見來訪的中國國民黨副主席張榮恭一行。雙方重申“九二共識”對於兩岸關係的重要性，強調國共兩黨要在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上相向而行，推動兩岸交流合作。



此次會見在和平廳舉行，這裡見證了兩岸關係諸多重要歷史時刻。下午5時30分許，宋濤先行來到和平廳。他滿面笑容地歡迎隨後步入的張榮恭一行，並與之一一親切握手。



落座後，宋濤首先祝賀張榮恭就任中國國民黨副主席，並請他轉達對鄭麗文主席的親切問候和良好祝願。宋濤特別提到會見地和平飯店，表示“這裡是上海外灘百年滄桑的經歷者，也是兩岸關係跌宕起伏的見證者。”他說，27年前，汪辜會晤在此舉行，張副主席見證參與此次會晤。我們今天在這裡會面，就是要從兩岸跌宕起伏的歷程中汲取智慧，共同處理好當前複雜台海形勢，為兩岸關係發展作出共同努力。



宋濤表示，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為今後兩黨和兩岸關係發展指明了方向。我們願與中國國民黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上相向而行，堅決反對“台獨”分裂，堅決粉碎日本等任何外部勢力介入台海事務、干涉中國內政的挑釁和圖謀，加強兩岸交流合作，守護中華民族共同家園、根本利益，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，攜手實現中華民族偉大復興。



張榮恭表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，有共同的血緣、文化和歷史淵源，都是堂堂正正的中國人。兩岸的事要由兩岸自己解決。希望國共兩黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”的既有共同政治基礎上，強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開辟更加宏偉的前程。



這次會見是中國國民黨主席改選後，宋濤會見的第二個中國國民黨高層訪問團。10月28號，宋濤在天津會見了當時尚未正式就任的中國國民黨副主席蕭旭岑一行，雙方在談話也強調了在堅持“九二共識”，反對“台獨”的共同政治基礎上，加強兩黨交流交往，推動兩岸交流合作。



